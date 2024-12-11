Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Kart 18 ilde devreye alınacak
Bakan Uraloğlu; "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz" dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Aralık 2024 22:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2024 22:16
Bakan Uraloğlu: 2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz
Yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tünelini, Konya Çevre Yolu 2. Kesimini, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimini tamamlayarak hizmete alacağız.
16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir.
Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak.