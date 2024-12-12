12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk öldü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
En düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturmada: İki farklı DNA
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
SGK'ya bütçe transferi 1.1 trilyon TL'ye ulaştı
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
Yumurtayı kuş gribi vurdu! Sağlığımızı etkiler mi?
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
'Suriyeliden acil satılık' ilanları patladı!
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
13 yaş altı hesabın cezası sosyal medya platformuna
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Sinan Ateş suikastı davasında Apple'dan şifre cevabı
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
Emekli polis memuru hastane acilinde intihar etti
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
AYM'den Karar: İki partinin sorumluları için suç duyurusu
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Bakan Tunç, cezaevlerinde çıplak arama iddialarını yalanladı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:03
Yazdır
12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olacak.

(Malmö/20.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bodo/23.00)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

4- THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

6- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber