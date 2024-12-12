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2025 MEB AGS'de soru dağılımları

Üniversite sonrası kamu sınavına girip öğretmen olma dönemi bitti. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yeni süreç başlıyor. 13 Temmuz'da ilk defa yapılacak AGS'nin konu dağılımlarına ulaşıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 07:48, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:02
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2025 MEB AGS'de soru dağılımları

Gelecek yıl ilk defa uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın oturumları 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay; öğretmenlerin merakla beklediği Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili detaylara ulaştı. Özay'ın haberine göre; biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) puanının yüzde 50'si alınarak adayların puanı belirlenecek.

130 SORU VAR!

Öğretmen adaylarına, AGS oturumunda 80 soru, ÖABT oturumunda ise 50 soru olmak üzere 130 soru sorulacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin yürüttüğü çalışmalar teknik düzeyde noktalandı. Önümüzdeki günlerde Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanması bekleniyor. Ardından ÖSYM protokolü ile birlikte bütün detaylar açıklanacak.

İŞTE AKADEMİ GİRİŞ SINAVI PLANI

Sözel Yetenek:

- Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık - 18,75 (%)

Sayısal Yetenek:

- Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri - 18,75 (%)

Tarih:

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

- Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 12,5 (%)

Türkiye Coğrafyası:

- Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası - 10 (%)

Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi

Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları

a. Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

b. Eğitimin Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

c. Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri

Eğitim ve Öğretimde Etik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

- Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 30 (%)

Mevzuat:

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu - 10 (%)

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ/İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ

AYNI TESTİ ÇÖZECEKLER

Edindiğimiz bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi (İHL) meslek derslerinde adaylar aynı testi çözecekler. Ancak, testin puanlaması atanmak istediği alana göre farklı puan getirecek. Sonuçta adayın hem Din Kültürü hem de İHL meslek dersleri için kullanabileceği 2 puanı olacak. Ancak Akademi'ye başvururken bir puan türünden başvurabilecek.

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