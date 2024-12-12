Dolar zirveyi yeniledi

Bankalararası piyasada dolar/TL 34,89'u aşarak rekor tazeledi. Euro/TL 36,73 seviyesinde hareket ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini bu ay yapacağına dair beklentileri kasım ayı enflasyon verileri zayıflattı. Ancak bankacılar hala ana beklentinin aralık olmaya devam ettiği görüşünde. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin yönlendirmeleri yakından izleniyor.