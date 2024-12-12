Dolar zirveyi yeniledi
Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor.
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 09:03, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:06
Bankalararası piyasada dolar/TL 34,89'u aşarak rekor tazeledi. Euro/TL 36,73 seviyesinde hareket ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini bu ay yapacağına dair beklentileri kasım ayı enflasyon verileri zayıflattı. Ancak bankacılar hala ana beklentinin aralık olmaya devam ettiği görüşünde. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin yönlendirmeleri yakından izleniyor.