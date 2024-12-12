Çöpten aldığı çuval, küçük çocuğu canından ediyordu

Olay Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Batman'ın en işlek caddelerinden olan Gülistan Caddesi'nde esnafın ürünleri içerisinden çıkarttıktan sonra çöpe attığı çuvalla oynayan bir çocuk ölümden döndü.

ÖNCE OYNADI SONRA İÇİNDEN ÇIKAMADI!

Çocuğun ölüm kalım anları caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde caddedeki çöp kutusu yanına bırakılan çuvalı alan çocuğun çuvalla bir süre oynadıktan sonra kafasına geçirmesi, ardından dengesini kaybederek düşmesi ve çuval içerisinde debelenmesi yer aldı.

HAREKET EDEN ÇUVALI FARK EDEN VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Cadde ortasında hareket eden çuvalı fark edince dükkanından koşarak çıkan esnaf Bünyamin Beyca, çuval içerisindeki küçük çocuğun nefessiz kaldığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Çocuğu çevredeki diğer esnafın da yardımı ile çuvaldan çıkaran Beyca, çocuğun yüzünü yıkadıktan sonra nefes almasını sağladı. Kendine gelen çocuk, hızla koşarak evine gitti.

Bünyamin Beyca, fark etmeselerdi çocuğun öleceğini söyledi. Beyca, "Bize gelen ürünleri çıkardıktan sonra çuvalları, kolileri çöpe atıyoruz. Bu sırada boş çuvalı gören çocuk çuvalla bir süre oynadıktan sonra başına geçirdi ve dengesini kaybettikten sonra düştüğünü gördükten sonra dükkandan çıkarak ona doğru koştum. Çuvalı kaldırdıktan sonra içinde çocuk olduğunu gördüm ve onu çıkardım. Biraz daha geç kalmış olsaydık çocuk hayatta olmayabilirdi. Çünkü çocuğun boğulma tehlikesi vardı. Onu çıkardıktan sonra su verdik, kendine geldi" dedi.