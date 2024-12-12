Türk malları yine AB kapılarından döndü
Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ta yayımlanan bildirimlere göre her gün yeni bir ürün gümrüğe takılmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda'ya giden kuru incirler ve Litvanya'ya giden mutfak malzemeleri standartları karşılamadığı gerekçesiyle reddedildi.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 10:13, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:11
Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2024.9144 no'lu bildirime göre Hollanda'ya gönderilen kuru incirlerde güvenli limitin 11 katı Okratoksin A maddesine rastlandı. Ürünlerin sınırdan geri çevrilerek iade edildiği açıklandı.
Ayrıca 2024.9142 no'lu bildirimde Litvanya'ya yönderilen mutfak ekipmanları da gıdaya temasa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.