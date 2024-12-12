Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Cari dengenin 1,3 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Enerji hariç cari denge 5,6 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,16 milyar dolar fazla verdi.

12 aylık döneme bakıldığında cari açık 7,7 milyar dolara geriledi.

5 yıl sonra ilk

Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Cari denge 2019 yılında mayıs-kasım döneminde fazla vermişti.

Turizmden 5,1 milyar dolarlık gelir

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,54 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6,45 milyar dolar olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

10 ayda 14,7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para çıkışı

Kaynağı belirsiz para girişi ya da çıkışını gösteren net hata noksan kalemi ekimde 184 milyon dolar açık verirken, ocak-ekim döneminde 14,73 milyar dolar açık verdi.

Doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolarlık çıkış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar ekimde 204 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında 587 milyon dolar net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolar net alış gerçekleşti.