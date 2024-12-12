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Ağaç budamak istedi, mahallenin elektriği kesildi, cihazları yandı üstüne yangın çıktı

Antalya'da apartman bahçesinde bulunan ağacın dallarını kesmek isteyen bir şahıs, bütün mahallenin elektriğinin kesilmesine, elektronik cihazların yanmasına ve bir dairede yangın çıkmasına neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 10:45, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:51
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan bir apartman sakini, bahçede bulunan ve elektrik tellerine temas eden ağacın dallarını kesmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen apartman sakini ağacı budarken dallar tellere temas etti, bu durum kısa devreye ve tellerin kopmasına neden oldu.

Tellerin kopması ile bütün mahallenin elektrikleri kesildi ve elektronik cihazlar yandı. Olay nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfak kısmında küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşların da müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

"AĞACI HABERSİZ KESMİŞ"

Olay nedeniyle yangın çıkan ikametin sahibi Arif Şahan, gelen telefonla dükkanında bulunan yangın söndürme tüpünü alarak eve koştuğunu belirterek, "Dükkandan koşarak geldim yangın söndürme tüpü ile, hemen doğal gazı kapatarak müdahale ettim. Ardından itfaiye geldi. Müdahale etmemiş olsak ev komple yanacaktı. Aşağıdaki arkadaş ağacı kesmiş. Güya ona kes demişler de öyle kesmiş. Hiçbir devlet kurumu böyle bir şey demez. Gelir yapılması gereken neyse kendisi yapar. Arkadaş işgüzarlık yapmış. Kendi kafasına göre kesmiş, aşağıda dükkanın önünde otururken bütün mahalle bomba patlamış gibi alt üst oldu. Bütün mahalledeki elektrikler gitti. Beyaz eşyaların çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Belki hiçbir şey çalışmıyor" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Çok sayıda mahalle sakininin elektronik eşyalarının olay nedeniyle yandığını belirten mahalle sakini Ferhat Köseoğlu ise, "Telefon geldi 'elektronik eşyalar ve kombi patladı' diye. Apar topar geldik, fark ettik ki beyefendi ağaçları keserken kabloları birbirine temas ettiriyor. Birçok kişinin elektronik eşyası yanıyor. Yan binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Şikayetçi olacağız beyefendiden, birçok mahalle sakini de bekliyor. Polis ekipleri beyefendiyi götürdü. Kimilerinin televizyonları, buzdolapları patlamış. Elektrikler gittiği için hasar tespiti de yapamıyoruz. Yan sokağın komple elektriği gitmiş. Orada ne zarar var bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayın ardından AEDAŞ görevlileri bölgeye gelerek kopan telin onarımı için çalışma başlattı.

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