TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verileri açıklandı.

İstanbul En Yüksek GSYH'ye Sahip İl Oldu

Toplam GSYH verilerinde, 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lirayla İstanbul ilk sırada yer aldı. Türkiye genelindeki toplam GSYH'nin yüzde 30,4'ünü oluşturan İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip etti. En düşük GSYH ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt'ta kaydedildi.

Kişi Başına GSYH'de Kocaeli'nin Liderliği

Kocaeli, kişi başına düşen GSYH'de 516 bin 460 lirayla lider olurken, İstanbul 510 bin 733 lira ile ikinci, Ankara ise 438 bin 242 lira ile üçüncü sırada yer aldı. Şanlıurfa, Ağrı ve Van ise kişi başına GSYH sıralamasında son üçte yer aldı.

Sektörel Dağılımlar

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık: Konya yüzde 6,2 pay ile lider.

Konya yüzde 6,2 pay ile lider. Bilgi ve İletişim Faaliyetleri: İstanbul yüzde 64,8 pay aldı.

İstanbul yüzde 64,8 pay aldı. Hizmetler Sektörü: İstanbul'un payı yüzde 40,4.

İstanbul'un payı yüzde 40,4. Diğer Hizmet Faaliyetleri: Ankara yüzde 45,4 ile ilk sırada.

GSYH'de Yıllık Artışlar ve Azalışlar

2023'te zincirlenmiş hacim endeksine göre yıllık GSYH yüzde 5,1 artarken, 44 ilde bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış sırasıyla Şırnak, Siirt ve Samsun'da görüldü. En büyük düşüş ise Artvin, Bayburt ve Zonguldak'ta kaydedildi.

GSYH Büyümesine Katkı

GSYH büyümesine en büyük katkıyı yüzde 1,65 ile İstanbul sağladı. Ankara ve Kocaeli de büyümeye olumlu katkı veren iller arasında yer aldı. Negatif katkı yapan iller arasında ise Zonguldak, Artvin ve Gaziantep dikkat çekti.