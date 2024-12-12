MEBİ Platformu ile üniversiteye hazırlık: 550 bin öğrenciye destek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi ve öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi bugüne kadar 550 binden fazla öğrenci kullandı.

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere "farklılaştırılmış eğitim" yaklaşımını benimsedi. Yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zeka teknolojilerine ağırlık verilerek Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) içerikler zenginleştirildi.

Bu doğrultuda "dijitalleşme" mesaisini artıran bakanlık, yenilikçi, esnek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini destekleyecek ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 21 Ekim'de düzenlenen tanıtım programının ardından lise öğrencilerinin erişimine açtı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkanlarının sunulması hedefiyle tasarlanan MEBİ'den bugüne kadar 550 bin 107 öğrenci yararlandı.

- MEBİ uygulaması 401 bin 545 kez indirildi

Öğrenciler için geniş video havuzu ve soru bankalarının yanı sıra konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testlerin yer aldığı MEBİ'de 1036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunuyor.

Yapay zekanın da etkin kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlıyor.

Mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme deneyiminin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ, 401 bin 545 kez indirildi.

Kullanıcılarının yüzde 54,3'ünün mobil cihazlardan, yüzde 37,5'inin masaüstü cihazlardan, yüzde 8,2'sinin ise tabletlerden erişim sağladığı platformda öğrenciler, toplam 19 milyon 304 bin 179 soru çözdü.

- YKS denemeleri gelecek hazirana kadar sürecek

MEBİ'de öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi için YKS'ye ilişkin denemeler de yer alıyor.

Bu kapsamda 21 Ekim'den bu yana Türkiye geneli düzenlenen YKS denemelerine 76 bin 580 öğrenci katıldı. Denemeler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.