Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: O gün sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Türkiye'de ilk olacak! 'Sektöre entegre' meslek lisesi o ilde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de huzura giden yol açıldı
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Instagram'a 11 milyon 500 bin lira ceza!
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi

Nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu evlenmeden önce eşinden saklayan sanık hakkında, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:13
Yazdır
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi

E.K'nin (35) 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıktı. Tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. (36) ile evlendi.

Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından sakladı. E.K, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları kullandığını, önemli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

K.K. ise evlendikten 1,5 ay sonra evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not buldu. E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısıyla tekrar test yaptırdı. K.K. test sonucunda eşinin HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

Bunun üzerine K.K. hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Dilekçede, kendisindeki mevcut hastalığı bilmesine rağmen eşine söylemediğini kabul eden E.K'nin, haksız fiil niteliğinde olan bu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" niteliğinde olduğu belirtildi. Dilekçede, şüpheli hakkında bu suçlar yönünden soruşturma yürütülerek dava açılması istendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K, evlenme aşamasında yoğun olduğu için kan testini 2 gün sonra verdiğini, HIV virüsü taşıdığını bilmediğini iddia etti.

- Mağdurun test sonucu negatif çıktı

Adli Tıp Kurumunca 12 Haziran'da hazırlanan raporda ise virüsün bulaşma yöntemleri anlatılarak, ilk testten 4 hafta sonra yapılan 4. nesil antijen/antikor testlerinin negatif çıkması halinde virüsün bulaşmadığının kabul edildiği belirtildi. Raporda, 24 Temmuz'daki testte mağdur K.K'de HIV virüsünün negatif çıktığı kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli E.K. hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Savcılıkça düzenlenen iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünden soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatıldı.

İddianamede, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına değinilerek, sanığın evlilikten önceki hastalığını bilmesi halinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değerlendirme yapılacağı vurgulandı.

Sanık E.K'nin evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi.

Sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber