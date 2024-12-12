Suriyeliler geri dönecek mi? MSB'den açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemdeki başarılı faaliyetleriyle dikkat çekerken, birçok alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son durumu kamuoyuna açıkladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güncel faaliyetlerine dair başlıca gelişmeler:

Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşü

Türkiye, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor. Aktürk, bu konudaki kararlılığı vurgulayarak, "Suriyelilerin geri dönüşü için gerekli ortamı sağlamak adına çalışmalarımız sürüyor. Biz, geri dönüşlerin güvenli ve gönüllü olmasına büyük önem veriyoruz." dedi.

Isparta'da Eğitim Uçuşunda Kaza

9 Aralık'ta Isparta'da yapılan eğitim uçuşunda UH-1 tipi bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilekleri iletildi. Kazanın kesin nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerle belirlenecek.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgedeki terör tehditlerine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Hudut Güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliğini en üst seviyeye çıkararak, yasa dışı geçişlere karşı etkili tedbirler alıyor. 1 Ocak'tan bu yana yapılan operasyonlarda toplam 13.527 kişi yakalandı. Son bir hafta içinde ise 596 yasa dışı geçiş engellendi.

Uluslararası Görevler:

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak amacıyla uluslararası görevlerini sürdürüyor. Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kosova Barış Gücü'ndeki görevini devretmesinin ardından, NATO Görev Grupları ve diğer uluslararası operasyonlarda aktif rol almaya devam ettiğini belirtti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası başarıyla devralındı.

19 Aralık'ta Romanya'da yapılacak hava savunma harekatına Türk F-16 uçakları katılacak.

TCG KEMALREİS gemisi, NATO görevleri çerçevesinde Lizbon'a liman ziyareti gerçekleştirdi.

Savunma Sanayi Gelişmeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcılarının kabul işlemleri tamamlandı.

Personel Temini ve Eğitim Faaliyetleri

2024 yılı için planlanan uzman erbaş ve astsubay alımları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda devam ediyor. 15 ve 28 Aralık tarihlerinde başvurular için son tarihler belirlendi. Ayrıca, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurtdışında güvenlik sağlama konusunda gösterdiği başarıların devam edeceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, hem ülke içindeki operasyonlarla hem de uluslararası görevlerle güvenlik alanındaki etkinliğini artırıyor.