Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak mı?

Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:



"Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir."

