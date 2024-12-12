Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak mı?
Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesi sonrası türbenin eski yerine taşınıp taşınmayacağıyla ilgili açıklama yapan bakanlık kaynakları; "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda değerlendirilecek." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 12:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:11
Bakanlık kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin
ardından Süleyman Şah'ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair
sorular üzerine şunları söyledi:
"Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir."