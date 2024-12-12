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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin davasında yeni gelişme

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı Ümraniye'deki arbedede şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istenmişti. Katilin yargılandığı davanın 8 Ocak'a ertelendiği açıklandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 12:38, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:51
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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin davasında yeni gelişme

Hakkında 26 ayrı kaydı olan suç makinası Yunus Emre Geçti, 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmıştı. Şüpheli Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu noktada gözaltına alındı. Ancak orada çıkan arbedede zanlı polisin silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti için 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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