2024 yılının son halka arzları taleplerini toplanıyor. Borsa İstanbul'da iki şirket daha halka arz olacak.

Şirketler gelirlerini arttırmak ya da yeni projelere yatırım yapmak gibi birçok etkenle SPK'ya başvuru yaparak halka arz işlemi gerçekleştiriyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 12 ARALIK 2024

Yatırımcılar arz takvimi yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son dönemlerde birçok şirket halka arz başvurusu yaptı ve yatırımcılar da talep toplama süreçlerine ilgi gösteriyor.

2024 Aralık ayıyla birlikte halka arz takvimi listesine 2 yeni şirket eklendi. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz bilgileri paylaşılarak talep toplama süreci başlatıldı.

SÜMER VARLIK HALKA ARZI NASIL OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylaması üzerine şirket 12-13 Aralık tarihlerinde talep işlemlerini bitireceği belli oldu.

Sümer Varlık'tan hisse almak isteyen yatırımcılar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Halka Arz Fiyatı : 22,00 TL

: 22,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım

: Eşit Dağıtım Pay : 28.000.000 Lot

: 28.000.000 Lot BIST Kodu : SMRVA

: SMRVA Pazar : Ana Pazar

: Ana Pazar Halka Açıklık : Yüzde 23,73

: Yüzde 23,73 Halka Arz Büyüklüğü: 616 Milyon TL

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZI NASIL OLACAK?

Çağdaş Cam halka arzında talep toplamasına başvuruda bulunacak yatırımcılar 12 Aralık (bugün) saat 13:00'a kadar devam etti.

Çağdaş Cam halka arzında satış CGCAM.HE koduyla gerçekleştirilirken eşit bir şekilde dağıtım yapılacağı belli oldu.