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Akciğer kanseri hastası için mahkeme kararı: 85 bin TL'lik ilaç SGK tarafından karşılanacak

Ankara'da akciğer kanseri Recep K. (62), tedavi için kullanması gereken ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesi için yargıya başvurdu. Mahkeme, SGK'nın 85 bin liralık ilaç bedelini kesintisiz olarak karşılamasına hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:04, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:10
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Akciğer kanseri hastası için mahkeme kararı: 85 bin TL'lik ilaç SGK tarafından karşılanacak

Ankara'da emekli akciğer kanseri Recep K., tedavi kapsamında kullanması gereken "Nivolumab" etken maddeli ilacın SGK tarafından geri ödeme listesine alınmasın için SGK'ya dava açtı.

Ankara 17'nci İş Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, SGK'nın söz konusu ilaç bedelini ödemeyi reddettiği ve Recep K.'nin maddi imkansızlıklar nedeniyle ilacı kendi imkanlarıyla temin edemediği belirtildi.

SGK'nın işleminin iptali istendi ve ilaç bedelinin kesintisiz şekilde karşılanması talep edildi. Ayrıca, Recep K'nin tedavi sürecinde kendi imkanlarıyla temin ettiği ilaç bedellerinin de SGK'dan tahsili talep edildi.

MAHKEMEDEN SGK KARŞILAMALI KARARI

Ankara 17'nci İş Mahkemesi, SGK'nın 26 Mart 2021 tarihli işleminin iptaline, Recep K.'nin tedavisinde kullanılan "Nivolumab" etkin maddeli Opdivo isimli ilacın 85 bin liralık bedelinin kesintisiz olarak kurum tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi.

Ardından SGK, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek, istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf dilekçesinde, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer almayan yurt dışı ilaçların bedelinin kurum tarafından karşılanamayacağı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ve kararın kaldırılması gerektiği belirtildi.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Recep K.'ye tedavi için kullandığı ilacın reçete edildiğini ve kullanılmasının tıbben gerekli olduğunun bilirkişi raporuyla belirlendiğini ifade etti. İstinaf mahkemesi, ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Dosya kapsamı, delil durumu ve ileri sürülen istinaf gerekçelerini değerlendiren mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti. Bu gerekçelerle, SGK'nın istinaf başvurusu reddedildi ve ilk derece mahkemesinin kararı onandı.

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