Müzisyenin cesedi arazide bulundu
Batman'da düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay'ın (32) arazide silahla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. 4 çocuk babası Tokay'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:12, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:43
Batman-Beşiri yolu üzerindeki düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay'ın cansız bedeni bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.