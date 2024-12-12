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ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ATO'da dün gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı konuk etti. Asgari ücrette işçi ve işverenin uzlaşacağı bir rakam beklediklerini ifade etti, nitelikli iş gücü eksikliğine de dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 13:30, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:37
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ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği toplantıda, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Baran, asgari ücretin hem işçi hem de işveren açısından geçim ve maliyet sorunu teşkil ettiğini belirterek, her iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir rakamın açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Baran, asgari ücretin temel ücret seviyesini gösterdiğine dikkat çekerken, "Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor. Örneğin, mobilya ustaları 60 bin lira, duvar ustaları 100 bin lira, iş makinesi kullananlar ise 150 bin lira kazanıyor. Bu durum, nitelikli iş gücü eksikliğimizin göstergesidir," dedi. Türkiye'deki iş gücü ve usta sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Baran, bu sorunun çözülmesinin işletmelerin üretim ve hizmet kapasitesini artıracağını belirtti.

Son yıllarda Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeye başlamasının sektörlerde istihdam açısından sıkıntılar yaratabileceğine dikkat çeken Baran, "Nitelikli iş gücü eksikliği, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmuştur," diye ekledi.

Finansmana erişim konusunda da değerlendirmelerde bulunan Baran, ticari kredi kartlarına taksit imkanlarının arttırılmasını talep etti. İşletmelerin nakit akışlarını düzenleyebilmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için bu adımın önemli olduğunu belirten Baran, ayrıca vergi ödemeleri konusunda kredi kartı limitlerinin kaldırılmasını istedi.

Baran, mevcut sosyal yardım sisteminin, yoksulluğu azaltmanın yanı sıra iş gücüne katılımı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kamu alacaklarına yönelik düzenlemelerle vergi sisteminin, vergi ödeyen mükellefleri teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

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