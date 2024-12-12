Dervişoğlu'ndan Suriyeliler ve asgari ücret açıklamaları: 'Esad gitti, misafirlik bitti'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı programda gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den ayrılmalarının gerekliliğini vurgulayan Dervişoğlu, "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok. Bu meseleye ırkçı bir pencereden değil, demografik yapı ve ekonomi açısından bakıyoruz" dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için "Milli Göç Doktrini" çerçevesinde bir plan hazırladığını da açıkladı. Ayrıca, bazı Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesine değinen Dervişoğlu, kanuna aykırı olarak verilen bu vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretle ilgili de konuşan Dervişoğlu, Türkiye'deki enflasyonun ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini savundu.

Emeklilerle ilgili açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Emekliye verilen şey bir lütuf değil, ödenen primlerle kazanılmış bir haktır" diyerek, emeklilerin haklı taleplerinin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. Erken seçimle ilgili ise herhangi bir beklentilerinin olmadığını ifade etti.