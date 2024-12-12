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Türkiye ile Somali arasında yargı alanında 2 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Somali arasında "Hükümlü Nakli" ve "Cezai Konularda Adli Yardımlaşma" anlaşmaları imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 14:26, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:34
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Türkiye ile Somali arasında yargı alanında 2 anlaşma imzalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Tunç, ziyaretin, iki ülke arasındaki hukuki konularda fikir alışverişi, adli işbirliğini geliştirme ve daha ileriye taşıma adına önemli olduğunu söyledi.

Somali halkının, Türk milletinin gönlünde çok özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Tunç, iki ülke ilişkilerinin köklü bir maziye sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye'deki kurumlarının, Somali'nin güvenliğini ve istikrarını güçlendirecek, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunacak adımları atmak için samimi bir gayret ve çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın mayıs ayında Somali'ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Tunç, "Söz konusu ziyaret vesilesiyle sizlerle işbirliğine yönelik atılabilecek adımları birinci elden tespit etme imkanımız oldu. Ziyaret akabinde iletmiş olduğunuz iş birliğine yönelik yol haritası da çalışmalarımızda bize kılavuzluk etmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Somalililerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışılmaya devam edileceğinin altını çizen Tunç, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin stratejik bir niteliğe eriştiğini belirtti.

- "Bu mutabakat bölge için çok önemli"

Tunç, Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya arasında imzalanan bildirinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Somali'yle ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İkili işbirliğimiz Oruç Reis araştırma gemimizin, Somali açıklarında faaliyetlerine başlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Oruç Reis araştırma gemimiz faaliyetleri sonucunda keşfedilecek hidrokarbon kaynaklarının kardeş Somali'nin refahına büyük fayda sağlayacağından kuşku duymuyoruz. Kardeş ülke Somali'nin istikrar ve refahı, kıymetli Afrika ülkelerinin geleceği bakımından hayati öneme sahip. 8 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Ankara süreci, dün gece Etiyopya ve Somali arasında barış ve işbirliğine dair mutabık kalınan ortak bildiri ile bölge insanının huzur ve refahı için temel oluşturacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri, liderliğinde Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen bu mutabakat bölge için çok önemli."

- "Elimizden gelen katkıyı sağlamakta kararlıyız"

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 2011'den bu yana süregelen Somali'ye insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğine işaret ederek, "İnsani ve kalkınma yardımlarımızın toplam tutarı 1 milyar ABD dolarını aşmış durumdadır." bilgisini paylaştı.

Son olarak geçen ay Somali'ye yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesinin gönderildiğini anımsatan Tunç, "Söz konusu yardımların afetlerle mücadele eden kardeş Somali halkının yarasına bir nebze merhem olmasını diliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yalnızca Somalili kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi ile çeşitli alanlarda sağlık profesyonelleri yetiştiriyor." dedi.

Tunç, terörle mücadele konusunda da Somali'ye destek verildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Somali'ye yönelik yardımlarımızda özellikle terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede Somali Ulusal Ordusuna, Somali Federal Hükumetine destek olmak amacıyla askeri eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekte, Somali'nin terörle mücadelesine elimizden gelen katkıyı sağlamakta kararlıyız. Somali halihazırda Eş-Şebap terör örgütüyle mücadelede kritik bir eşiktedir. Son dönemde sahada ülkemizin de desteğiyle terör örgütüne karşı önemli mesafe kat edilmiştir."

- İki Bakan anlaşmalara imza attı

Türkiye ile Somali arasında adli işbirliği işlemlerinin mütekabiliyet ilkesine göre yerine getirildiğini belirten Tunç, ülkeler arasında daha önce suçluların iadesine ilişkin anlaşma yapıldığını anımsattı.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Bugün imzalayacağımız Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması ve Hükümlü Nakli Anlaşması ile de adli işbirliğimizin kurumsal bir yapıya dönüşerek, yasal bir zemine kavuşmuş olması hususunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu anlaşmaların her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. İhtiyaç duyulacak tüm konularda Bakanlığımızın tecrübesinin aktarılmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor, ziyaretinizden duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum."

Somalili Bakan Sheikhali de göreve geldiği günden bu yana Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve Bakan Sheikhali, ülkeleri adına Hükümlü Nakli Anlaşması ile Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması'na imza attı.

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