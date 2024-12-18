18 yıl işçi son 10 yıl da memurluk hizmeti olanın emeklilik statüsü nasıl olur?

Detaylar/Değerlendirmeler:



2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi çalışmaları olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi çalışmaları olmayanlar hakkında da 5510 sayılı Kanun;

Hükümleri uygulanmak suretiyle emekli aylıkları hesaplanır.

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memur gibi çalışmaları olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun (Bu kanun uyarınca son 7 yıl kuralı uygulanır).

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memur gibi çalışmaları olmayıp ilk defa bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar hakkında da hizmet bütünleşmesinde 5510 sayılı Kanun (Bu kanun uyarınca son 7 yıl kuralı bulunmaz, çalışmalarının toplamında hangi statü fazla ise o statü esas alınır).



5434 e tabi olanlar açısından;

İşçi veya esnaf olarak çalıştığı dönemde primleri yüksekten yatan kişi, memur olduğunda emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmaz.

5434 e tabi olanların emekli aylık hesaplamasında; Derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminat oranı, memur maaş katsayısı unsurları esas alınarak hesaplama yapılır, yani görevde iken alınmış olan görev aylıkları emekli aylık hesabında dikkate alınmaz, sadece SGK primlerine esas tutulan unsurlar esas alınarak hesaplama yapılır.

Bu bakımdan, işçi iken ister asgariden ister tavandan primler ödenmiş olsun emekli aylığında uygulanmaz.



5510 a tabi olanlar açısından;

2008 Yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olanların işçi veya esnaf olarak yüksekten yatan primlerin faydası olur mu?

2008 yılı Ekim ayından sonra memurluk hizmetine ilk kez başlamış olanlar için eski sistem uygulanmaz. Yeni memurlar için de aynı işçilerdeki aylık bağlanma sistemi uygulanır. Yani emekli olacakları zaman işçi, esnaf ve memur olarak çalışma süreleri içerisindeki Sosyal Güvenlik Kurumu prim tutarları total olarak alınır ve ortalama kazançlar esas alınarak bir aylık sistemi üzerinden emekli aylık tutarı belirlenir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;

Bugün için 18 yıl işçi iken memurluğa geçen ve bugün için de 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış kişidir ve aylık bağlanma sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi olur.

Hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun uygulanır ve son 7 yıl hizmetler içerisindeki hizmet fazlalığına bakılır.

Bu bağlamda; 18 yıl işçilik bugün için de 10 yıl memurluk hizmeti olan kişi emekli olmak istediğinde son 7 yıl içerisindeki hizmetler açısından memurluk hizmeti daha fazla olduğundan memur statüsünde emekli olur. Emekli aylığı tutarının hesaplanmasında da hem işçilik hem de memurluktaki prime esas kazançları esas alınır.

Şayet; 18 yıl işçi iken 2008 yılı Ekim ayından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olan kişi olsa idi yine son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır ve bu durumda da memurluk statüsünden emekli olurdu. Ancak, emekli aylığı bağlanma sistemi bu defa 5510 yerine 5434 e göre yapılırdı.

Ancak, özetle şunu belirtmek isteriz. Her durumda 5510 a tabi memurların görev aylıklarının istisna ödemeler hariç tamamı prime esas kazançlarda dikkate alınmış olsa da 5510 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabının 5434 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabıyla kıyaslandığında genel olarak dezavantajlı bir durum olduğunu, ancak bazı durumlarda prime esas kazançları yüksek olan 5510 kapsamındaki memurun aylığının aynı emsali 5434 kapsamındaki memurun aylığından da yüksek olabileceğini değerlendirmekteyiz.

