Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem! Çanakkale'de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.