Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 37 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Öğrencilerin, okulun kantininde satılan yedikleri tavuklu makarnadan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman ile Sağlık il müdürlüklerince yemekten numune alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

