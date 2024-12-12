Esad'ın istihbarat şefi mülteci oldu
Suriye'deki baskı politikalarıyla binlerce Suriyeliyi mülteci haline getiren Beşşar Esad'ın eski istihbarat şefi Ali Memluk mülteci oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 15:37, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:12
12 yıl önce, yaptığı katliamlarla Suriye halkının büyük bir bölümünü mülteci haline getiren Esad rejimi İstihbarat Başkanı Ali Memlük mülteci oldu.
Ali Memluk'un, bot ile Suriye'den Lübnan'a kaçarken kayıt edilen video görüntüleri sosyal medyada yer aldı
Esad'ın eski istihbarat şefi mülteci olduserbestiyet (@serbestiyetweb) December 12, 2024
Esad rejiminin Suriye istihbarat şefi Ali Memluk, botla Suriye'den Lübnan'a kaçtı. pic.twitter.com/dBOI8eEs0A