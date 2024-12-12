Esad'ın istihbarat şefi mülteci oldu

12 yıl önce, yaptığı katliamlarla Suriye halkının büyük bir bölümünü mülteci haline getiren Esad rejimi İstihbarat Başkanı Ali Memlük mülteci oldu.

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