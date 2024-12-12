Üniversitesi personeli 3'üncü kattan düştü

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli olduğu öğrenilen Karamanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kutlubey Yazıcılar köyü Kuyumcu mevkisindeki apartmanın 3. katında oturan Oğuz Karamanoğlu (35), henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

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