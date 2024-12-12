96 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 17,5 yıl hapis

MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Mahkemeden kanser ilacı kararı
Mahkemeden kanser ilacı kararı
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
Türkiye'den Suriyeli sığınmacılar için güvenli geri dönüş planı
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacak
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Londra kaybolan Türk profesör aranıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

96 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 17,5 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'ndeki Güvenç Apartmanı'nın müteahhidi Ahmet Kara (62), 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davada, 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 15:59, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:00
Yazdır
96 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 17,5 yıl hapis

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şazibey Mahallesi'nde Ebrar Siteleri'ndeki Güvenç Apartmanı da yıkıldı. 96 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhidi Ahmet Kara hakkında Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz sanık Kara, bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Binanın müteahhidi Ahmet Kara ise başka deprem dosyasından tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

Mahkemede mütalaasını veren savcı, Ahmet Kara'nın bilirkişi raporlarında asli kusurlu gösterildiğini belirtip cezalandırılmasını, ceza verilirken de ölen kişi sayısının dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti. Son sözü sorulan Ahmet Kara, mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. Ölenlerin yakınları da savcının mütalaasına katıldıklarını belirtip sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Kara'yı, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıp, bu dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.

'UMUT IŞIĞI OLDU'

Duruşma sonunda binada yakınlarını kaybedenler, adliye önünde toplanarak açıklama yaptı. Binada annesi ve 3 kardeşini kaybeden Emine Biçici, karar için hakim ve savcılara teşekkür etti. Kararla birlikte adalete olan umutlarının tekrar yerine geldiğini ifade eden Biçici, şunları söyledi:

"Bundan sonra umarım belediye, devletin diğer yetkili mercileri bir ağaç bile dikerken daha dikkat etmeyi öğrenirler. Çünkü bunun cezasını maalesef ki sadece aileler çekti. Yanan biz olduk yani. Umuyorum bundan sonra inşallah her şey düzenli ve programlı ilerler. Yargıya da çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar olursa olsun çok güzel bir sonuç aldık. 99 depreminde ders alamadık, umuyorum bu yaşadığımız depremde ders almış oluruz" dedi.

Biçer, "Diğer yargılamamız zaten kamu görevlilerine olacak inşallah. Umuyoruz bu, bu kadar uzamaz. Kısa süre içerisinde onlar da en yüksek cezayı alırlar. Adalete güveniyoruz, umudumuz yükseldi, inşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından umut ışığı oldu Güvenç Apartmanı. Kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey yerine getirmez. Bu ceza 96 can için yeterli olmasa da biliyoruz ki en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa yani bu hikayeyi maalesef sevinçle vereceğiz 'Ceza aldı en azından bir kişi' diye. Umuyorum kamu görevlileri için de diğer suçlar için de aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimiz mezarının başında."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber