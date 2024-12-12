Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlere devam ediyor.

Bakanlık, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili önemli uyarılarda bulunmaya devam ederken, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlıklarıyla yayımladığı yeni raporda, bazı gıda firmalarının halk sağlığını riske attığını duyurdu. Bu kapsamda, son yapılan denetimlerde, lahmacun gibi popüler Türk yemeklerine sağlığa zararlı ürünlerin karıştırıldığı tespit edildi. Özellikle lahmacunlarda "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat" gibi tehlikeli gıdaların kullanıldığı belirlendi.

Bu rapor, gıda sektöründe güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini vurgularken, aynı zamanda haksız rekabetin önüne geçilmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşmalarının sağlanması adına önemli bir adım atıldığını belirtiyor.

RESTORANLAR AÇIKLANDI

Listeye alınan firmalar, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle faaliyet gösteren işletmeler olarak dikkat çekiyor. "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer alan lahmacuncu firmalar şunlar: Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun, ve Efes Pidecisi.

Bakanlık, bu firmaların ürünlerinin tahlil edilerek, piyasadan toplatılması ve gereken yasal işlemlerin yapılması için ilgili otoritelerle işbirliği yapıyor. Ayrıca, halk sağlığını korumak adına vatandaşları, şüpheli gıda ürünleriyle karşılaştıklarında 174 ALO hattını arayarak ihbar yapmaya davet ediyor. İhbarlar, hızlı bir şekilde değerlendirilerek, halkın güvenliğini tehdit eden gıda ürünlerinin piyasadan çekilmesi sağlanıyor.

Bakanlık, gıda taklit ve tağşişiyle mücadelede daha güçlü önlemler almak amacıyla denetimlerin kapsamını genişletiyor ve tüketicileri daha bilinçli olmaya teşvik ediyor. Bu çabaların, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.