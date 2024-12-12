TFF, 2025 yılı FIFA hakemleri listesini duyurdu

2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Türk hakemleri listesi belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye şu eklemeler yapıldı:

FIFA hakemi: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA yardımcı hakemi: Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa

FIFA video yardımcı hakem: Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar

FIFA futsal hakemi: Ayberg Öz

Son yapılan eklemelerin ardından 2025 yılı FIFA hakemleri listesi şu şekilde oluştu:

FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA yardımcı hakemi: Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün, Anıl Usta, Bersan Duran, Arzu Görgür, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA video yardımcı hakem: Murat İlker Çoşkun, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Erkan Özdamar

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz

