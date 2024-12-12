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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,16 puan değer kazanarak 10.058,63 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 18:45, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:46
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Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,16 puan değer kazanarak 10.058,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,50 ile madencilik oldu.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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