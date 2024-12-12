İstanbul'da yaşam maliyeti: 75 Bin TL'yi aştı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,68 bir önceki yıla göre de yüzde 59,43 oranında arttı.

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin bir ay geçinebilmesi için en az 75 bin 717 lira gerekiyor. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.

Yıl başından bu yana artış yüzde 42,7 oldu

Yıl başında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 artış gösterdi.

Et fiyatı yüzde 72 arttı

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından biri yüzde 72,37 ile et-kıymada görüldü.