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Kahve fiyatları 50 yılın en yükseğine ulaştı!

Arabica çekirdeğinin maliyeti bu hafta neredeyse son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, robusta çekirdeğinin fiyatı da yükseldi. Uzmanlara göre bu yükseliş bir süre daha devam edebilir. Geçtiğimiz ay Nescafe ve Nespresso gibi önde gelen markaların sahibi Nestle, artan çekirdek fiyatlarını dengelemek amacıyla fiyatları arttırmaya ve paket boyutlarını küçültmeye devam edeceğini açıkladı.

Haber Giriş : 12 Aralık 2024 22:03, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:04
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Kahve fiyatları 50 yılın en yükseğine ulaştı!

Dünyanın en popüler kahve çekirdeği türü olan Arabica çekirdeklerinin toptan satış fiyatı bu hafta neredeyse son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu yıl yüzde 18'den fazla arttı.

The Times'a göre genelde Arabica'dan daha ucuz olan robusta çekirdekleri de rekor fiyat artışlarına sahne oluyor.

Fiyatlar, Vietnam ve Brezilya gibi başlıca yetiştirici ülkelerdeki hava durumu endişeleri nedeniyle yükseldi.

Kuraklığın ardından şiddetli yağmur

Daha ucuz olan robusta çekirdeğinin dünyadaki en büyük üreticisi olan Vietnam'da, kahve yetiştiren bölgeler dönem boyunca kuraklıktan muzdaripti. Hasat başlangıcında ise şiddetli yağmur bölgeyi vurdu. Bu durum robusta üretiminin azalmasına ve fiyatının Arabica'ya yaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, birçok kahve şirketi daha kaliteli Arabica çekirdeklerine yönelerek talebi ve dolayısıyla bu pazardaki fiyatı da artırdı. Önemli bir Arabica çekirdeği üreticisi olan Brezilya da bu yılın başlarında uzun bir kuraklık dönemi geçirdi ve bu durum ülkeden gelecek arz konusunda endişelere yol açtı.

'Eğilimin bir süre daha devam etmesi bekleniyor'

Kahve, ham petrolden sonra hacim bakımından dünyanın en çok ticareti yapılan ikinci emtiası ve popülaritesi giderek artıyor. Örneğin, Çin'deki tüketim son on yılda iki kattan fazla artmıştır. BBC'ye konuşan S&P Global Commodity Insights'ta kahve fiyatlandırma analisti olan Fernanda Okada, "Emtiaya olan talep yüksek kalmaya devam ederken, üreticiler ve kavurucular tarafından tutulan stokların düşük seviyelerde olduğu bildiriliyor. Kahve fiyatlarındaki artış eğiliminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

The Guardian'da yer alan bilgiye göre geçtiğimiz ay Nescafe ve Nespresso gibi önde gelen markaların sahibi Nestle, artan çekirdek fiyatlarını dengelemek amacıyla fiyatları arttırmaya ve paket boyutlarını küçültmeye devam edeceğini açıkladı. Ticaret dergisi the Grocer'a göre, Nescafe Original hazır kahvenin fiyatı İngiltere'deki süpermarketlerde bir önceki yıla göre %15 arttı. Yaz aylarında İtalyan kahve şirketi Lavazza, kahve fiyatlarının "çok yüksek" kalacağı ve tedarik zincirleri üzerindeki yoğun baskı nedeniyle 2025 yılının ortalarına kadar düşmesinin beklenmediği uyarısında bulundu. Şirketin başkanı Giuseppe Lavazza, "Fiyatlarda şu anki trend kadar büyük bir artış hiç görmemiştik. Kahve tedarik zinciri dramatik bir şekilde baskı altında" dedi.

Ekonomist Zafer Ergezen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada kahve fiyatlarındaki artışın sürpriz olmadığını, dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı Brezilya'daki hava değişikliklerinin itici güç olduğunu söylemişti. Ergezen, El Nino'dan La Nina fenomenine geçişin Brezilya'da nispeten düşük yağışla sonuçlandığını ve kahve ağaçlarının çiçeklenmesine ilişkin endişeleri körüklediğini belirtti. Güneydoğu Asya'da, özellikle Vietnam'da düşük rekolte endişelerinin ve çiftçilerin yüksek fiyatlar nedeniyle ürünlerini satma konusundaki isteksizliklerinin kahvede fiyatlandırmanın yönünü değiştirdiğini kaydetti. Brezilya'daki üretim tahminleri ve hava koşullarının şu anda kahve fiyatlarında önemli bir rol oynayacağını, çünkü fiyatların yönünü etkileyebilecek değişiklikler olabileceğini sözlerine ekleyerek, kahve fiyatlarındaki artış eğiliminin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

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