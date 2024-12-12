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Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 22:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:22
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Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Erdoğan Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Erdoğan ile Blinken görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile ABD heyeti de hazır bulundu.

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Ana gündem maddesi Suriye olacak

Blinken yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Ankara'daki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Bakan Fidan'ın Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, düzenli bir geçiş süreci olması ve bu süreçte uluslararası toplumun da rol oynaması gerektiği mesajını iletmesi bekleniyor. Fidan, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın mevcut ortamdan istifade etmesine izin verilmeyeceğini de vurgulayacak.

Gazze'deki ateşkes konusu da ele alınacak

Görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları da gündemde olacak. Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanmasının ve insani felakete kalıcı ve somut çözümler üretilmesinin gerekli olduğu iletilecek.

Fidan-Blinken görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son durumun da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alınacak.

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