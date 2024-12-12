Galatasaray 1 puana razı oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'yü deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip Botheim'ın 24. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar 43. dakikada Elias Jelert'in golüyle skora denge sağladı.

57. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, skoru 2-1'e getirdi.

Malmö 90+2. dakikada Pena'nın attığı golle skora yeniden denge getirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 12 puanla 4. sırada bulunurken, Malmö ise 4 puanla 30. sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla asist yapan oyuncu olan Dries Mertens (17), bu sezon turnuvada en yüksek gol pası sayısına ulaşan isim konumunda (4)

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda 31. dakikada sakatlanan Davinson Sanchez oyuna devam edemedi.

Kolombiyalı yıldız 33. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.