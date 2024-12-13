Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esaslarında Değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Kurum, 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde %20'ye kadar indirim uygulaması getirebilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının %2'sinden az olamaz. Bu primin %80'i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir. Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucunda bulunan tutarların küsuratlı olması halinde bu küsuratlar bir üst tam sayıya iblağ edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hasar maliyet endeksi değişim oranının sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak dikkate alınır."

"Kurul; hasar frekansı, hasar maliyetleri ve ilgili diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı; tüm araç grupları ve basamakları için sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, ayrıca araç grubu ve basamak bazında ilave %2'ye kadar artırmaya yetkilidir."

"(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %5 eklenerek uygulanır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 16'dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve mevcut Tablo 16'dan sonra gelen "Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:" ibaresi "Tablo 9, 10/A, 11, 15 ve 17 için dipnotlar:" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-4'ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"0, 1, 2 ve 3. basamaklarda bulunan tüm araç grupları ile 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) türündeki araç grupları Havuz kapsamındadır."

"Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar sigorta şirketleri arasında, trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılır. Bu pay her ayın sonunda hesaplanıp ilgili ayın pay dağıtımında kullanılır."

"Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) 12/4/2017-31/12/2024 (dahil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanır. Primler ve ödenen hasarların %50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalan %50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanır. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014-12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır."

MADDE 7- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 5/12/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü ve 6 ncı maddeleri 1/1/2025 tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

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