Edirne'de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 ölü

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.

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