Türkiye, Somali-Etiyopya krizini nasıl çözdü?

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Türkiye, Somali ve Etiyopya arasındaki Somaliland krizini çözdü. Mayıs ayında başlayan süreç Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Somali ile aramızdaki ihtilafın çözülmesi için desteğinizi bekliyoruz" çağrısında bulunduğu mektupla başladı.

HAKAN FİDAN ARAYA GİRDİ



Erdoğan'ın "Krizi çözün" talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arabuluculuk temaslarına başladı. Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da bir araya getirdi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu süreç de mekik diplomasisi yürüttü.

KRİZ 8 SAATLİK MESAİNİN ARDINDAN ÇÖZÜLDÜ



Ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed önceki gün Ankara'ya davet edildi. Erdoğan, liderlerle önce birebir, ardından üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, her iki ülke liderine de "Anlaşma olmadan masadan kalkmak yok" mesajı verdi. Sekiz saat süren mesainin ardından anlaşma sağlandı ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" dünyaya duyuruldu.