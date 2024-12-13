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DEAŞ bahanesiyle PKK'ya göz yummayız

PKK/YPG'yi korumak için DEAŞ bahanesini sürdüren ABD, Türkiye tarafından yakından izleniyor. Askeri kaynaklar, teröristlere koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik faaliyetlerin takip edildiğinin altını çizdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 07:58, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 07:46
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DEAŞ bahanesiyle PKK'ya göz yummayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı bugün ağırlayacak olan Türkiye, PYD/YPG'nin Suriye'deki rejim değişiminden faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğini vurgulayacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları "Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" mesajı verdi. Askeri kaynaklar, DEAŞ maskesi altında PYD/YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik faaliyetlerin de takip edildiğinin altını çizdi.

YOK EDİCİ TEDBİRLERE DEVAM

Bölgede muhataplara, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğinin defalarca iletildiğini belirten kaynaklar, "Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRBE İÇİN DURUM İZLENİYOR

Bakanlık kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili olarak da "SMO'nun ilerleyişi ve operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir'' dedi.

Canberk Doğan

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