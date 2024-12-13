Kalkan-35 operasyonunda 981 düzeniz göçmen yakalandı

Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Mahkemeden kanser ilacı kararı
Mahkemeden kanser ilacı kararı
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kalkan-35 operasyonunda 981 düzeniz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-35" operasyonlarında 9'u yabancı uyruklu 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 08:49, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:52
Yazdır
Kalkan-35 operasyonunda 981 düzeniz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 438 personelin görev aldığı denetimlerde 366 bin 838 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 412 ekip ile 5 bin 396 noktada toplam 15 bin 250 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 981 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber