İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı

Türk iş dünyası, geçen yıl uygulanan ekonomik programın eş güdümle devam etmesini, kamu harcama reformuna gidilmesini ve üretimi destekleyecek tedbirlerin getirilmesini istedi.

TÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası başkanları, Türkiye'nin enflasyonla mücadele kadar, ülkenin büyümesine destek verecek politikaların hayata geçmesini istedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan "2001 örneği model alınmalı" diyerek "Bu dönemde Türkiye sadece enflasyonu düşürmekle kalmadı, hızlı bir büyüme patikasına da girdi" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da "Toplumsal uzlaşma sağlamadan, güven tesis etmeden, iyi eğitilmiş akıllı ve bilgili gençlerimizi liyakat esası ile göreve getirmeden ekonomide elde edeceğimiz mesafenin sınırlı olduğunu bilmeliyiz. Ayrıca doğrudan yatırımlar için adil ve hızlı bir adalet sistemi gerekiyor" diye konuştu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras: Orta gelir tuzağından çıkmalıyız



Orta gelir tuzağından artık kalıcı olarak çıkmalıyız, yüksek gelirli bir ülke olmalıyız. Toplumun tüm fertleri de bunu hissetmeli. Bunun için de ispatlanmış akılcı politikalar etrafında uzlaşmalıyız.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Kamu çalışanı 5.3 milyona ulaştı



2007'de 2 milyon civarında olan kamu personeli sayısı bu sene 5.3 milyona ulaştı. Kamu personeli sayısındaki artış kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyete yansımıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Aralık ayında 250 baz puanlık indirim bekliyoruz



Aralık ayında MB'nin faizi 250 baz puan düşürülebileceğini öngörüyoruz. Bu düşme trendine giden enflasyonla uyumlu bir adım olacaktır hem de 2025 yılına girerken psikolojik katkı olacaktır.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Reel sektöre finansal destek verilmeli



Finansmana erişimde sıkıntı var. Kredi Garanti Fonu'nun devreye alınması, reel sektör için desteklerin gündeme getirilmesi gerekiyor. Vergi sistemi, af yapılmayacak şekilde düzenlenmeli.