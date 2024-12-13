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İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı

TÜSİAD ve ticaret odası başkanları, 2024'te ekonomik istikrar ve büyüme için reform çağrısı yaptı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 2001 yılındaki ekonomik modelin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 08:52, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:53
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İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı

Türk iş dünyası, geçen yıl uygulanan ekonomik programın eş güdümle devam etmesini, kamu harcama reformuna gidilmesini ve üretimi destekleyecek tedbirlerin getirilmesini istedi.

TÜSİAD, İstanbul Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Odası başkanları, Türkiye'nin enflasyonla mücadele kadar, ülkenin büyümesine destek verecek politikaların hayata geçmesini istedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan "2001 örneği model alınmalı" diyerek "Bu dönemde Türkiye sadece enflasyonu düşürmekle kalmadı, hızlı bir büyüme patikasına da girdi" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da "Toplumsal uzlaşma sağlamadan, güven tesis etmeden, iyi eğitilmiş akıllı ve bilgili gençlerimizi liyakat esası ile göreve getirmeden ekonomide elde edeceğimiz mesafenin sınırlı olduğunu bilmeliyiz. Ayrıca doğrudan yatırımlar için adil ve hızlı bir adalet sistemi gerekiyor" diye konuştu.

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