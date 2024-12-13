Elektrikli araç satışları üçüncü kez rekor kırdı

Küresel elektrikli araç pazarı, Kasım ayında büyük bir başarıya imza attı. Pazar araştırma firması Rho Motion tarafından yayımlanan verilere göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları, Kasım 2024'te üst üste yedinci ayda da artış göstererek yıllık yüzde 32'lik bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu, elektrikli araç pazarının art arda üçüncü kez rekor kırmasına olanak tanıdı.

Çin, küresel elektrikli araç satışlarında "aslan payı"na sahip olmaya devam etti. Kasım ayında Çin'deki elektrikli araç satışları yüzde 50 artarak 1,27 milyon adede yükseldi ve küresel satışların neredeyse yüzde 70'ini oluşturdu. Çin hükümetinin sağladığı teşviklerin bu artışa büyük katkı sağladığı ifade ediliyor. Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Çin'deki satışların beklentiler doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da elektrikli araç satışları ise yüzde 16,8 artışla 170 bin araca ulaştı. Avrupa'da ise, yıllık bazda hafif bir düşüş yaşanırken, Ekim ayına göre yüzde 7,7 artışla 280 bin araç satıldı. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise satışlar Kasım 2023'e göre yatay seyretti.

Bu artışlar, elektrikli araçların daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladığını ve küresel çapta önemli bir pazar büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araç pazarındaki bu yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.