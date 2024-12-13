Sanatçı Pınar Aydınlar'a 'suçu ve suçluyu övme'den soruşturma
Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 09:42, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.