Tez başlıklı akademik ilan hemen iptal edildi!

11 Aralık 2024 tarihli "YÖK Dur Demeli! Tez Başlığı Doğrudan İlan Şartı Oldu" başlıklı yazımızda Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 9 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına başvuracak adaylarda; "Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olup Tanzimat sonrası Türk romanında Orta Doğu konulu çalışmalar yapmış olmak." şartının arandığı, söz konusu özel şartın Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) tarandığında ülkemizden tek bir aday tarafından doktora tezi olarak hazırlandığı görüldüğü ifade edilmişti.



Söz konusu yazıda, "İlan edilen kadroya kimin başvuracağının çok açık bir şekilde belli olduğu akademik personel alımlarını ne zamana kadar devam ettireceğiz?" sorusunu Yükseköğretim Kurulunun dikkatine sunmuştuk.



Haberimiz üzerine, aleni şekilde adrese teslim olan bu akademik ilan Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 13 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan metinle İPTAL edilmiştir.



