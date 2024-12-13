Tez başlıklı akademik ilan hemen iptal edildi!
Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından adayın tez başlığıyla ilan edilen doktor öğretim üyesi karosu alımı iptal edildi!
11 Aralık 2024 tarihli "YÖK
Dur Demeli! Tez Başlığı Doğrudan İlan Şartı Oldu" başlıklı yazımızda
Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 9 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de
ilan edilen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalına başvuracak adaylarda; "Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı
alanından almış olup Tanzimat sonrası Türk romanında Orta Doğu konulu çalışmalar
yapmış olmak." şartının arandığı, söz konusu özel şartın Yükseköğretim
Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) tarandığında ülkemizden tek bir aday tarafından
doktora tezi olarak hazırlandığı görüldüğü ifade edilmişti.
Söz konusu yazıda, "İlan edilen kadroya kimin başvuracağının çok
açık bir şekilde belli olduğu akademik personel alımlarını ne zamana kadar devam
ettireceğiz?" sorusunu Yükseköğretim Kurulunun dikkatine sunmuştuk.
Haberimiz üzerine, aleni şekilde adrese teslim olan bu akademik ilan Erzurum
Teknik Üniversitesi tarafından 13 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
metinle İPTAL edilmiştir.