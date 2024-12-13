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Kiralar düşüşe geçti! 35 bin TL'yi bulan fiyatlar 8 bine indi

Malatya'da, TOKİ tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen yaklaşık 19 bin konut 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarını düşürdü. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarının son dönemlerde 8 ila 13 bin TL bandında seyrettiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 10:37, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:49
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Kiralar düşüşe geçti! 35 bin TL'yi bulan fiyatlar 8 bine indi

Malatya'da, yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimlerinin ardından kira fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

2025 yılında tamamlanması beklenen yeni çarşı ile kalıcı konutlardaki teslimatlar ile birlikte emlak sektöründe büyük bir hareketlilik beklediklerini aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kira fiyatlarında ise çok daha fazla düşüşlerin yaşanacağını söyledi.

KİRALAR 35 BİNDEN 8 BİN TL'YE DÜŞTÜ

Kentte bin dolayında ilana çıkan kiralık dairenin bulunduğunu ifade eden Özgül, 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarının son dönemlerde 8 ila 13 bin TL bandında seyrettiğini belirtti.

Özgül, 2025 yılında kira fiyatlarındaki düşüşün süreceğini de kaydederek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen konutların kira fiyatlarında bir dengelemeyi sağlayacağını ifade etti.

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