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500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu? Merkez Bankası açıkladı

Enflasyonda yükseliş sonrasında en büyük banknot olan 200 TL'nin kullanımdaki payının artması ve ödemelerde yetersiz kalmasıyla yeni banknot basımı iddiaları gündeme geldi. Merkez Bankası'nın 500 ve 1.000 TL'lik banknotları basıma hazırlandığı iddia edildi. Merkez Bankası'dan iddialara yanıt verildi.

Haber Giriş : 13 Aralık 2024 11:17, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:20
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500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye'de para basma yetkisine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sahip olurken, 2009 yılından bu yana en büyük banknot 200 TL olmaya devam ediyor.

200 TL'nin enflasyondaki yükselişle alım gücünün düşmesi, tedavüldeki payının artması ve ödemelerde yetersiz kalarak hacminin yükselmesiyle 500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basımı için çalışmalara başlandığı iddia edilmişti.

CNBC-e'nin aktardığı habere göre, TCMB yetkilileri 500 ve 1.000 TL'lik banknotların basım hazırlığına yönelik iddiaları doğrulamadı.

200 TL'lik banknotların payı yüzde 80'i aştı

Şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. 200 TL'lik banknotlar 01 Ocak 2009'da ilk olarak tedavüle girmişti.

Merkez Bankası verileri 16 yılda 200 TL'lik banknotların payının yüzde 403 artarak yüzde 16'dan yüzde 80,4'e çıktığını ortaya koydu.

200 TL ilk çıktığı dönemde yaklaşık 130 dolar değerinde olurken, günümüzde yaklaşık 6 dolar karşılığa denk geliyor.

En büyük banknotun kullanımdaki payının artması yeni banknot basımı iddialarının artmasına neden olmuştu.

Karahan: İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos'ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" demişti.

200 TL banknot ne zaman çıkmıştı?

TCMB ilk olarak 200 TL'lik banknotları 1 Ocak 2009 yılında piyasaya sürdü. Bu banknotlar önde Mustafa Kemal Atatürk, arkada ise Yunus Emre'nin portresini taşıyordu. İlk banknotlarda dönemin TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Doç Dr. Erdem Başçı'nın imzası bulunuyordu.

200 TL'lik banknot halen TCMB'nin çıkardığı en yüksek değere sahip kağıt para konumunda bulunuyor.

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