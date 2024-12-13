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Adliyede duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 sanık öldü

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 12:20, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:36
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Adliyede duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 sanık öldü

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Bursa Şehir Hastanesi'nde toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."

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