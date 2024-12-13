Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1065 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 6-12 Aralık arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Güvenlik güçleri, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan 6 kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 1065 kişiyi yakaladı.