Otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı

Kazada 1 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.E. yaralandı.

Y.E'nin kullandığı 72 DE 212 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde uygulama yapan jandarma personeli ve ekip minibüsüne çarptı.

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