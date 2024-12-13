El frenini çekmeyi unuttuğu taksiyi durdurmaya çalışırken öldü

Olay, 11 Kasım'da saat 07.30'da Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. 34 TCJ 21 plakalı taksinin şoförü Ömer Peker aracını sağa çekerek aşağı indi. Ancak el frenini çekmeyi unuttu. Peker, aracının geri geri gittiğini fark edince durdurmak için arkasına geçti. Bir süre aracı tutmaya çalışan Peker, taksinin altında kaldı. Peker, yaralı halde yerde yatarken taksi geri geri gitmeye devam ederek Hasan A.'nın kullandığı 34 LG 4884 plakalı, Muhammed Emin E.'nin kullandığı 34 GYS 329 ve Mehmet T.'nin kullandığı 34 BIL 761 plakalı araçlara çarparak kaldırım üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Peker ağır yaralı olarak kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin geri geri gittiği ve Ömer Peker'in durdurmaya çalıştığı görülüyor.