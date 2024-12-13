Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gebe okullarının açılışı, personel standartları ve eğitim esasları gibi detayları düzenleyen yönetmeliğe göre, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı dalında faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler ile tıp merkezlerinde gebe okulu açılması zorunlu olacak.

Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı dalında faaliyet gösteren poliklinik ve muayenehanelerde sorumlu hekim sorumluluğunda ve koordinatör ebe varlığında gebe okulu açılabilecek.

Gebeliğinin son 3 aylık döneminde bulunan, daha önce sezaryen ameliyatı olmamış her gebeye, doğum yapacağı yerin müdürlüğü tarafından normal doğuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi için ebe görevlendirilecek.

Hamilelere yalnızca sağlık mesleği mensupları tarafından meslek tanımları çerçevesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilecek. İlgili sağlık meslek mensupları dışında herhangi bir meslek mensubu, gerçek veya tüzel kişi tarafından gebelere "danışmanlık, rehberlik, refakat veya koçluk (doula)" gibi isimler altında hizmet sunulamayacak.

- Gebe okulu için şartlar

Gebe okulu açmak isteyen sağlık kuruluşlarının Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvuru yapması gerekecek. Başvuruların değerlendirilmesi için ilgili müdürlükler, uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturacak.

İnceleme sonucunda uygun bulunan gebe okullarına tescil belgesi verilecek. Bu tescil belgesi, sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesine işlenmek üzere Sağlık Bakanlığına gönderilecek.

Gebe okulları, eğitim odası, bekleme ve danışma alanlarının yanı sıra mümkünse aktivite ve egzersiz odalarıyla donatılacak. Eğitim odaları, en az 8 katılımcıya uygun, her katılımcı için asgari 1,5 metrekare olacak şekilde tasarlanacak ve gebe dostu bir ortam sunacak.

Okul, doğal ışık alacak, elektrik, aydınlanma, havalandırma ve diğer teknik donanım açısından yeterli ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde mahremiyet kurallarına uygun ve radyasyon kullanılan birimlerden uzak olarak düzenlenecek.

Eğitim odası olarak kullanılacak odanın ortak kullanım alanı dışında, diğer odalardan bağımsız olması gerekecek. Gebe okullarının duvarlarının beyaz renkte olması zorunlu olacak, duvarlarda gebelerde olumlu duygular oluşturabilecek tablo, çizim ve ibareler yer alacak.

- Çalışma ve eğitim esasları

Gebe okullarında sorumlu hekim olarak bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile tam zamanlı koordinatör ebe görev yapacak. Ayrıca, gerekirse diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi sağlık meslek mensupları da görevlendirilebilecek.

Gebe okulları, gebelere doğum öncesi, doğuma hazırlık ve doğum sonrası süreçlere ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Eğitimler hem yüz yüze hem çevrim içi gerçekleştirilebilecek. Ayrıca yüksek riskli gebeler, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Eğitim programına uygun olarak sorumlu hekim ve koordinatör ebe tarafından katılımcı sayılarına ve fiziki şartlara göre eğitim planlanıp uygulanacak. Eğitim, danışmanlık, egzersiz programları ve uygulamalar çerçevesinde sunulan hizmetlerin kayıtları, zamanında doğru ve eksiksiz tutulacak.

Sunulan tüm hizmetler, hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye, mesleki ve etik ilkelere, hasta ve çalışan güvenliğine uygun yürütülecek. Hizmet sunumunda hizmetten faydalananların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulacak, mahremiyete ve kültürel değerlere saygı gösterilecek.

Gebe okullarında görevli personelin düzenli hizmet içi eğitime katılması sağlanacak. Denetimler, ilgili müdürlüklerce yapılacak ve uygunsuzluk durumunda yaptırımlar uygulanacak.