Öğretmenlik Meslek Kanunu ve son durum

'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Deprem konutları yıl sonu itibarıyla yüzde 45'i teslim edilecek
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği için yeni görevlendirme
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve son durum

7528 sayılı yasa ÖMK) yürürlüğe girdi fakat geçici maddelere göre işleyecek bir takvim var.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 15:35, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:36
Yazdır
Öğretmenlik Meslek Kanunu ve son durum

Kariyer basamakları(uzman/başöğretmenlik), sözleşmeli öğretmen alımı ve atama süreci, milli eğitim akademisinin kuruluş süreçleri nasıl olacak?
Yönetmelikte son durum nedir? Bu yazımızda ele alacağız.Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Son Durum
TBMM'de kabul edilen 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu 18.10.2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Kanunda yer alan geçici madde;
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Kanun ile Akademiye verilen görevler 1/1/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir."

Şeklinde olup yürürlük maddesi ise;
"Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Kanunun;
a) 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 21 inci maddeleri 1/9/2025 tarihinde,
b) 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri 1/1/2025 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."
Şeklindedir.

Bu durumda;

1- Milli Eğitim Akademisi 1.1.2025 itibari ile kurulmuş olacak. Geçici madde ile akademinin yapacağı görevlerin akademi kuruluna kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine yönelik hüküm de 1.1.2025 itibariyle anlamını yetirmiş olacak. Genel müdürlük kaldırılacak desek yeridir.

2- Sözleşmeli öğretmen alımı, atanması ile ilgili süreçler ise 1.9.2025 tarihine kadar eski kanun hükümlerine göre devam edecek. Yani 2024 KPSS ye girenler için 2025 yılında (Eylül 2025 e kadar) öğretmen alımı ve atanmaları eski mevzuata göre sözlü sınav vs süreçleri ile devam edecek.

3- Sözleşmeli öğretmen alımlarında 1.9.2025'ten sonra ise sözlü sınavın akademi eğitimi vs devreye girecek. Adaylardan atanacaklara ilişkin olarak KPSS yerine getirilecek AGS (Akademiye Giriş Sınavı) ile tespit yapılacak. Tespit sonrasında akademik eğitimi süreçleri sonrası tercih alınıp atamaları yapılacak.

4- Kariyer basamaklarında (uzman/başöğretmen) süreçleri 1.1.2025 itibarıyla akademi tarafından yürütülmesi gerekiyor. Kanuna göre akademinin yapacağı eğitim sonrası süreç tamamlanıyor. Bu eğitimler; 31.12.2024'e kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevi ama 1.1.2025 itibarıyla görev akademide.

5- Kariyer basamaklarına ilişkin beklenen yönetmelik yılbaşına kadar çıkarsa durum farklı, çıkmazsa daha farklı olacaktır. Her ne kadar yönetmelik yayım aşamasına gelmişse de yayımlanma tarihi ve uygulama takvimi önemli olacak.

6- Daha önce de belirttiğimiz üzere geçici maddeden yararlanacak öğretmenlerin (20 yılını dolduranların başöğretmen haklarından yararlanmaları) yönetmelikle belirlenecek eğitimi tamamlamaları gerekiyor. (Sınav yok)

7- Son gelen bilgilere göre kariyer basamakları için öğretmenlere 60 saat online, 20 saat yüz yüze eğitim öngörülüyor. Tabii ki yönetmelik çıkınca netleşecek ama gelen bilgiler bu yönde.

8- Eğitim süreci de düşünüldüğünde öğretmenlerin beklentisi olan 15 Ocak 2025 maaşına sürecin yetişmesi çok zor görünüyor.

9- Bu noktada (zamanın daraldığı noktasında) daha önce de uyarıların yanı sıra süreç ile ilgili bilgilendirme de yapmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html

https://maksutbalmuk.com.tr/omk-meclisten-gecti-simdi-ne-olacak.html

10- Yönetmelik için diğer kurumlardan/ilgili bakanlıklardan görüş alma aşamalarının tamamlandığını da söyleyebiliriz.

11- Kanunun diğer maddeleri ise 18.10.2024'de yürürlüğe girmişti. Buna rağmen MEB kanun doğrultusunda hiçbir düzenleme yapmadı. Hatta kanuna rağmen norm fazlası atama süreçleri dahil bir çok uygulama eski mevzuata göre devam etti/ediyor.

Örnek:

https://maksutbalmuk.com.tr/ogretmenlerin-norm-fazlasi-atamalari-hukuki-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1117675/valilikler-norm-fazlasi-ogretmenleri-resen-atayabilirler-mi.html

12- MEB'in bu noktada da düzenlemeler yapması gerekiyor.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber