Öğretmenlik Meslek Kanunu ve son durum

Kariyer basamakları(uzman/başöğretmenlik), sözleşmeli öğretmen alımı ve atama süreci, milli eğitim akademisinin kuruluş süreçleri nasıl olacak?

Yönetmelikte son durum nedir? Bu yazımızda ele alacağız.Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Son Durum

TBMM'de kabul edilen 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu 18.10.2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.



Kanunda yer alan geçici madde;

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Kanun ile Akademiye verilen görevler 1/1/2025 tarihine kadar anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir."



Şeklinde olup yürürlük maddesi ise;

"Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Kanunun;

a) 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 21 inci maddeleri 1/9/2025 tarihinde,

b) 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri 1/1/2025 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer."

Şeklindedir.



Bu durumda;



1- Milli Eğitim Akademisi 1.1.2025 itibari ile kurulmuş olacak. Geçici madde ile akademinin yapacağı görevlerin akademi kuruluna kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine yönelik hüküm de 1.1.2025 itibariyle anlamını yetirmiş olacak. Genel müdürlük kaldırılacak desek yeridir.



2- Sözleşmeli öğretmen alımı, atanması ile ilgili süreçler ise 1.9.2025 tarihine kadar eski kanun hükümlerine göre devam edecek. Yani 2024 KPSS ye girenler için 2025 yılında (Eylül 2025 e kadar) öğretmen alımı ve atanmaları eski mevzuata göre sözlü sınav vs süreçleri ile devam edecek.



3- Sözleşmeli öğretmen alımlarında 1.9.2025'ten sonra ise sözlü sınavın akademi eğitimi vs devreye girecek. Adaylardan atanacaklara ilişkin olarak KPSS yerine getirilecek AGS (Akademiye Giriş Sınavı) ile tespit yapılacak. Tespit sonrasında akademik eğitimi süreçleri sonrası tercih alınıp atamaları yapılacak.



4- Kariyer basamaklarında (uzman/başöğretmen) süreçleri 1.1.2025 itibarıyla akademi tarafından yürütülmesi gerekiyor. Kanuna göre akademinin yapacağı eğitim sonrası süreç tamamlanıyor. Bu eğitimler; 31.12.2024'e kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevi ama 1.1.2025 itibarıyla görev akademide.



5- Kariyer basamaklarına ilişkin beklenen yönetmelik yılbaşına kadar çıkarsa durum farklı, çıkmazsa daha farklı olacaktır. Her ne kadar yönetmelik yayım aşamasına gelmişse de yayımlanma tarihi ve uygulama takvimi önemli olacak.



6- Daha önce de belirttiğimiz üzere geçici maddeden yararlanacak öğretmenlerin (20 yılını dolduranların başöğretmen haklarından yararlanmaları) yönetmelikle belirlenecek eğitimi tamamlamaları gerekiyor. (Sınav yok)



7- Son gelen bilgilere göre kariyer basamakları için öğretmenlere 60 saat online, 20 saat yüz yüze eğitim öngörülüyor. Tabii ki yönetmelik çıkınca netleşecek ama gelen bilgiler bu yönde.



8- Eğitim süreci de düşünüldüğünde öğretmenlerin beklentisi olan 15 Ocak 2025 maaşına sürecin yetişmesi çok zor görünüyor.



9- Bu noktada (zamanın daraldığı noktasında) daha önce de uyarıların yanı sıra süreç ile ilgili bilgilendirme de yapmıştık.



https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html



https://maksutbalmuk.com.tr/omk-meclisten-gecti-simdi-ne-olacak.html



10- Yönetmelik için diğer kurumlardan/ilgili bakanlıklardan görüş alma aşamalarının tamamlandığını da söyleyebiliriz.



11- Kanunun diğer maddeleri ise 18.10.2024'de yürürlüğe girmişti. Buna rağmen MEB kanun doğrultusunda hiçbir düzenleme yapmadı. Hatta kanuna rağmen norm fazlası atama süreçleri dahil bir çok uygulama eski mevzuata göre devam etti/ediyor.



Örnek:



https://maksutbalmuk.com.tr/ogretmenlerin-norm-fazlasi-atamalari-hukuki-mi.html



https://www.memurlar.net/haber/1117675/valilikler-norm-fazlasi-ogretmenleri-resen-atayabilirler-mi.html



12- MEB'in bu noktada da düzenlemeler yapması gerekiyor.



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar